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У Харкові судитимуть жінку: працювала на окупантів

У Харкові судитимуть жінку: працювала на окупантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка села Просянка Куп’янського району під час окупації населеного пункту добровільно працевлаштувалась до незаконного органу влади. У червні 2022 року жінка уклала трудовий договір і обійняла посаду «в. о. головного спеціаліста відділу будівництва» у так званому «Управлінні житлово-комунального господарства», створеному російськими загарбниками.

Колаборантка систематизувала дані, готувала звітність щодо роботи відділу та виконувала інші доручення окупаційного керівництва.

Жінку судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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