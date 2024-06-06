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Під Харковом чоловік закидав гранатами дачний кооператив

Під Харковом чоловік закидав гранатами дачний кооператив

6 червня в селищі Мала Данилівка Харківського району затримали чоловіка, який кидав гранати в дачному кооперативі.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Як розповіли в поліції, вранці в селищі пролунали вибухи. До поліції зателефонувала жінка, яка почула щонайменше три.

«Виявилося, що це не ворожий обстріл. Гранати на ділянку, де в той момент працювали будівельники, кидав ось цей чоловік. Встиг застосувати щонайменше чотири гранати. На місце миттєво виїхав КОРД – ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група», – йдеться в повідомленні.

На місці вже виявили чотири воронки, пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих, будинки навколо не пошкоджені. Обставини з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости

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