На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень збільшилася: ситуація на Харківщині за добу

На Харківському напрямку відбулось пʼять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 13. Окупанти проводили активні наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та Мʼясожарівки. Девʼять атак завершилися невдачею для противника, тривають бої в районах Петропавлівки, Піщаного та Мʼясожарівки. Ситуація контрольована.

Обстріли населених пунктів Харківщини

13 червня 5:20-5:35 с. Курилівка Куп’янського району. Внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки.

23:40 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок.

20:30 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди.

16:17 Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждали жінка та два чоловіки, без госпіталізації.

16:10 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ відбулось загоряння будівлі закладу освіти — не діюча, раніше була зруйнована.

13:25 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Першотравневе. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

11:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Завдано удару трьома FPV дронами по приміщеннях фермерського господарства.

11:10 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Обстріл по території непрацюючого заводу.

12 червня 09:30 Куп’янський район, Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали два чоловіки.

Агентство Телевидения Новости