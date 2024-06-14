Ухилянти з Харківщини у зерновозі намагалися перетнути кородон

Велику групу порушників державного кордону, які одночасно намагались потрапити у незаконний спосіб за кордон, виявили прикордонники вчора.

Серед затриманих були мешканці Харківщини, повідомляє ДПСУ.

За оперативною інформацією, охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки «Рено» неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади.

Як і очікувалось, водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років. «Туристами» виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

За ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», стосовно двох фігурантів направлено повідомлення до Національної поліції.

Щодо інших порушників прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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