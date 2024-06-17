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У Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків

У Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків

У неділю, 16 червня, вночі, під час патрулювання на вулиці Тракторобудівників патрульні помітили громадянина, який порушував комендантську годину.

Тож, поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування з інспекторами чоловік помітно хвилювався та не зміг пояснити, чому порушує комендантську годину.

Згодом громадянин зізнався, що має з собою 10 згортків з речовиною «Солі», які він забрав неподалік та мав розповсюдити через так звані «закладки».

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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