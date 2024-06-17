У Харкові чоловік побив брата: поліцейські склали адміністративний протокол
Житель Шевченківського району систематично ображає свого брата та погрожує фізичним насильством.
Щодо порушника поліцейські склали адміністративний протокол, повідомляє поліція Харківської області.
Родинний конфлікт стався у житловому будинку по вулиці Клочківській. В поліцію зателефонував 52-річний чоловік та повідомив, що брат його побив, поводить себе дуже агресивно, нецензурно лається.
За адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству. Кривдника вдома не було. Поліцейські провели бесіду з заявником. 52-річний потерпілий розповів, що брат зловживає алкогольними напоями, періодично погрожує фізичною розправою.
Цього разу 43-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав нецензурною лайкою потерпілого та кинувся в бійку.
Через кілька днів співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3 повторно прибули за адресою мешкання кривдника та склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 «вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» Кодексу України про адміністративні правопорушення.