У Харкові СБУ затримала чоловіка, який виготовляв фальшиві документи для ухилянтів

За матеріалами Служби безпеки заблоковано чергову схему ухилення від мобілізації. За даними слідства, зловмисник підробляв документи про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, чоловік створював підробки використовуючи як зразок власні документи про непридатність до служби. Вартість фальшивої довідки становила 900 доларів.

У випадку зупинки на вулиці представниками ТЦК та СП, клієнти пред’являли їм фальшиві документи і таким чином уникали отримання повісток.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили підозрюваному про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ ВБ СБУ спільно зі слідчими СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости