Викрито жителя Харківщини, який публічно розповідав про «братские народы и хороших русских». Дізнанням встановлено, під час окупації с. Липці місцевий мешканець публічно підтримував «руський мир».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Чоловік схиляв місцевих мешканців отримувати російські паспорти, апелюючи наступними фразами: «Зовсім скоро росіяни звільнять всю територію України. Військовослужбовці російської федерації завжди ставилися до українців люб’язно, допомагали і уже скоро все буде як раніше в СССР, мене вже задовбали ці бендерівці».

Серед односельців він також постійно повторював головний кремлівський наратив про «братские народы», а також додавав тези ворожої пропаганди, що російська армія ніколи не обстрілює цивільну інфраструктуру.

У травні 2024 року під час наступальних дій рф на Липецькому напрямку чоловік вирішив евакуюватись.

Проте поїхав колаборант не до російської федерації, а до українського Харкова, де і був викритий правоохоронцями.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянину за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости