У Харкові водій посадив за кермо нетверезу подругу: відповідатимуть обидва

Вночі 17 червня під час патрулювання Індустріального району міста патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi за порушення комендантської години. Під час спілкування поліцейські виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє УПП Харківської області.

Також жінка не мала права керування автомобілем. Інспектори запропонували громадянці пройти огляд на стан сп’яніння, на що вона погодилась. Огляд на стан сп’яніння громадянка пройшла за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,93 проміле.

Також в авто перебував власник автомобіля. Чоловік розповів патрульним, що вирішив повчити керуванню свою знайому, тому передав їй керування автівкою.

Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. На власника авто патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп’яніння).

Агентство Телевидения Новости