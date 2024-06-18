Харків’янина, який сплатив за перетин кордону 8 тис. доларів, кинули на об’їзній дорозі Ужгорода

Житель Харкова сплатив 8 тис. доларів невідомим громадянам, сподіваючись на їхню допомогу у незаконному перетині кордону кордон. Проте мандрівника привезли на об’їзну дорогу Ужгорода, висадили та втекли.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ Західний кордон.

«Переправники самі вийшли на харків’янина та запропонували йому сприяння у переправленні до Словаччини. За вказівками організатора, з яким він сконтактовувався лише телефоном, чоловік приїхав з Харкова до Львова потягом та оселився у визначеному йому готелі. Тут же, через посередника, відбувся розрахунок за послугу. На подальші розпорядження «туристові» довелося чекати цілий місяць, аж поки по нього не приїхали і не відвезли власним транспортом на Закарпаття», – йдеться в повідомленні.

«Клієнта» привезли серед ночі на об’їзну дорогу Ужгорода, де наказали вийти з автомобіля. Його запевнили, що за загороджувальним парканом уже знаходиться територія Словаччини, і наказали бігти до кордону.

За інформацією оперативних співробітників Чопського загону, правопорушника затримав прикордонний наряд відділу «Ужгород». Водій, який помітив прикордонників, на великій швидкості рушив з місця висадки «клієнта» у напрямку Ужгорода. У взаємодії з патрульної поліцією оперативникам вдалося зупинити транспортний засіб на околиці села Середнє Ужгородського району.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Відносно водія склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України». На адресу Нацполіції також було направлено повідомлення про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тривають невідкладні слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости