Залишила записку та втекла з дому: у Харкові поліція шукала дівчину

18 червня до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 39-річної жінки щодо зникнення її 13-річної доньки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, дівчина втекла з дому, залишивши записку з текстом, щоб її не шукали.

Ювенальні поліцейські спільно із працівниками відділу карного розшуку Харківського районного управління поліції № 1 оперативно встановили місце перебування неповнолітньої.

З підлітком та її матірʼю правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости