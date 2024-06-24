На Харківщині судитимуть колаборанта, який очолив «отдел благоустройства» під час окупації Вовчанська

Під час окупації міста Вовчанськ на Харківщині місцевий жительдобровільно пішов на співпрацю з ворогом. До повномасштабного вторгнення рф на територію України він очолював комунальне підприємство при міській раді.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

При окупантах чоловік став «начальником» так званого «Волчанского отдела благоустройства города».

Обіймаючи псевдопосаду, обвинувачений нібито допомагав місцевим жителям у питаннях відновлення благоустрою, який знищила російська армія. Також він постійно був присутній на нарадах в окупаційній адміністрації.

«Керівник» займався підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного «коммунального предприятия».

За роботу на ворога колаборант отримував заробітну плату в російських рублях.

Правоохоронці викрили чоловіка. Він перебуває під вартою.

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости