Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:41
Просмотров: 89

На Харківщині судитимуть колаборанта, який очолив «отдел благоустройства» під час окупації Вовчанська

На Харківщині судитимуть колаборанта, який очолив «отдел благоустройства» під час окупації Вовчанська

Під час окупації міста Вовчанськ на Харківщині місцевий жительдобровільно пішов на співпрацю з ворогом. До повномасштабного вторгнення рф на територію України він очолював комунальне підприємство при міській раді.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

При окупантах чоловік став «начальником» так званого «Волчанского отдела благоустройства города».

Обіймаючи псевдопосаду, обвинувачений нібито допомагав місцевим жителям у питаннях відновлення благоустрою, який знищила російська армія. Також він постійно був присутній на нарадах в окупаційній адміністрації.

«Керівник» займався підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного «коммунального предприятия».

За роботу на ворога колаборант отримував заробітну плату в російських рублях.

Правоохоронці викрили чоловіка. Він перебуває під вартою.

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 