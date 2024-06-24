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Кіберполіція попередила про нові схеми шахрайства, пов’язані з відключеннями світла

Кіберполіція попередила про нові схеми шахрайства, пов’язані з відключеннями світла

Правоохоронці попередили українців про необхідність потрібно бути уважними й обережними під час моніторингу ситуації щодо відключень електроенергії, адже зловмисники можуть використовувати цю ситуацію, створюючи фейкові онлайн-ресурси.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції.

Наприклад, шахраї можуть створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії для поширення дезінформації, викрадення конфіденційних даних та шахрайства.

«Українцям важливо стежити за графіками відключень, щоб організувати свій побут у таких умовах. наприклад, створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії для поширення дезінформації, викрадення конфіденційних даних та шахрайства. Отримуйте інформацію про відключення світла тільки з офіційних джерел», – йдеться в повідомленні.

Дізнатися про графіки планових відключень у своєму регіоні та списки постачальників електроенергії можна на офіційному сайті Міністерства енергетики України.

Офіційний Телеграм-канал з оперативними новинами щодо ситуації з електропостачанням на Харківщині — Харківобленерго. Новини.

Агентство Телевидения Новости

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