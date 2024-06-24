На Харківщині поліція підозрює двох ізюмчанок: працювали на окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом громадянкам у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час захоплення міста Ізюм 36-річна місцева мешканка співпрацювала з ворогом. Вона обійняла посаду «головного спеціаліста загального відділу» в окупаційній адміністрації.

Друга підозрювана — теж жителька Ізюма, яка свідомо будувала «карʼєру» при російських загарбниках. 44-річна жінка стала «завідувачкою сектором за питаннями праці та соціально-трудових відносин Управління праці та соціальної політики» при «новій владі».

Нині обидві колаборантки переховуються від правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости