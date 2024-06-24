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На Харківщині введено збільшений обсяг обмежень електроенергії – Укренерго
Відключення електрики 24 червня в Україні триватимуть довше.
Про це повідомляє Укренерго.
У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень електроенергії.
Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.