На Харківщині введено збільшений обсяг обмежень електроенергії – Укренерго

Відключення електрики 24 червня в Україні триватимуть довше.

Про це повідомляє Укренерго.

У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень електроенергії.

Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Агентство Телевидения Новости