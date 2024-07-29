На Харківщині окупанти готують нові штурмові групи

Окупаційні війська на Харківському напрямку в районах Глибокого готують штурмові групи до наступу. Противник також продовжує атакувати позиції Збройних сил України.

Про це повідомили в ОТУ «Харків», пише УНІАН.

“Ворог посилив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА на Харківському напрямку. Так, у районі Сотницького Козачка окупанти посилюють пости бойової охорони на власній території. Водночас поблизу Глибокого армія РФ готується до наступальних дій штурмових груп, поповнюючи запаси і намагаючись доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат особового складу, а також проводять розвідку маршрутів висування. Під час ротації росіяни замінили підрозділи в районі населеного пункту Гатище”, – зазначаються офіцери.

За словами військових, на Харківському напрямку за минулу добу росіяни втратили 136 солдатів та 53 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких один танк, 16 артилерійських систем, 10 автомобілів, п’ять одиниць спеціальної техніки та 21 БпЛА.

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