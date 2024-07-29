Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:44
Просмотров: 89

У ДТП під Харковом загинув мотоцикліст

У ДТП під Харковом загинув мотоцикліст

Повідомлення про ДТП на перехресті у селищі Пісочин надійшло до поліції 28 липня близько 19:50. На автошляху сталося зіткнення мотоцикла Kawasaki та вантажівки Scania з напівпричепом.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок аварії тяжкі травми отримав 25-річний водій мотоцикла, від яких він помер у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 