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У ДТП під Харковом загинув мотоцикліст
Повідомлення про ДТП на перехресті у селищі Пісочин надійшло до поліції 28 липня близько 19:50. На автошляху сталося зіткнення мотоцикла Kawasaki та вантажівки Scania з напівпричепом.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Внаслідок аварії тяжкі травми отримав 25-річний водій мотоцикла, від яких він помер у лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.