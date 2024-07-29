Окупанти обстріляли село на Харківщині: виникли пожежі

Вдень 29 липня окупанти завдали удару по приватному сектору села Лозова Вовчанської громади Чугуївського району. Зруйновані та частково пошкоджені приватні житлові будинки й господарчі споруди.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі – горіли господарчі споруди. Харківські рятувальники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум’я на житлові будинки.

У результаті пожежі знищено понад 100 голів свійської птиці.

Жертв серед місцевих жителів немає.

Агентство Телевидения Новости