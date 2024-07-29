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Троє людей потонули на Харківщині за тиждень
Протягом тижня у Харківській області зафіксували три випадки загибелі людей на воді.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
24 липня у селі Кисівка Коломацької громади на місцевому ставку потонув 69-річний рибалка.
27 липня у селищі Васищеве Харківського району місцеві мешканці вилучили з водойми тіло 57-річного чоловіка.
28 липня трагічний випадок стався у місті Ізюм – у річці Сіверський Донець потонув 50-річний місцевий житель.
Загалом з 1 червня на Харківщині зафіксовано 35 випадків загибелі людей на водних об’єктах, з них п’ятеро дітей.