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Троє людей потонули на Харківщині за тиждень

Троє людей потонули на Харківщині за тиждень

Протягом тижня у Харківській області зафіксували три випадки загибелі людей на воді.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

24 липня у селі Кисівка Коломацької громади на місцевому ставку потонув 69-річний рибалка.

27 липня у селищі Васищеве Харківського району місцеві мешканці вилучили з водойми тіло 57-річного чоловіка.

28 липня трагічний випадок стався у місті Ізюм – у річці Сіверський Донець потонув 50-річний місцевий житель.

Загалом з 1 червня на Харківщині зафіксовано 35 випадків загибелі людей на водних об’єктах, з них п’ятеро дітей.

Агентство Телевидения Новости

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