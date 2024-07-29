На Харківщині на три дні перекроють рух транспорту тимчасовим мостом в Ізюмі

На Харківщині з 6:00 1 серпня до 6:00 4 серпня в Ізюмі на тимчасовій мостовій переправі через річку Сіверський Донець по вулиці Суходольській (поряд зруйнованого мосту) тимчасово зупиниться рух автомобільного транспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиць Суходольської та Європейської до перехрестя вулиць Пам’яті та Харківської. Причина – проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Легкові транспортні засоби та вантажні транспортні засоби вагою до 10 тонн будуть направлятися через вулицю Стадіонну на тимчасову мостову переправу з виїздом на вулицю Пам’яті та вулицю Харківську.

Транспортні засоби вагою понад 10 тонн, що рухаються автомобільною дорогою державного значення М-03 в напрямку міста Слов’янська, будуть перенаправлятися в об’їзд по маршруту: село Оскіл – село Яцьке – село Олександрівка – село Студенок, з подальшим виїздом на автомобільну дорогу державного значення М-03.

Транспортні засоби вагою понад 10 тонн, що рухаються автомобільною дорогою державного значення М-03 в напрямку міста Харків, будуть перенаправлятися в об’їзд по маршруту: автодорога Р-79 з виїздом на автодорогу Р-51 в напрямку міста Харків.

Поліція закликає водіїв врахувати тимчасові зміни та, по можливості, знизити інтенсивність руху автомобільного транспорту, обираючи інші маршрути пересування.

Агентство Телевидения Новости