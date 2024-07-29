В Україні активізувалися отруйні павуки: чи в безпеці жителі Харківщини

В Україні спостерігають підвищення активності отруйних павуків, укус яких може завдати серйозної шкоди здоров’ю людини. Отрута таких павуків вражає центральну та периферичну нервову систему.

Про це завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту» Олександр Урін, пише Главком.

Раніше Національний природний парк «Тузлівські лимани» в Одеській області попереджав про смертельно небезпечного павука каракурта, якого ще називають чорною вдовою.

В Україні поширений один вид роду каракурта, який відомий з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запоріжської, Донецької, Луганської областей та з Криму. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула.

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus Rossi, 1790) родина Theridiidae, Aranei – є небезпечним для людини видом павуків. Його отрута має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур’яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави.

За оцінкою фахівців, павуки ніколи не нападають першими й без причини. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самиці уподобали собі для гнізда.

Після укусу на шкірі з’являється маленька червона цятка, що швидко блідне. Укус каракурта може викликати психічну неврівноваженість у людини, пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнення дихання.

Як уберегтися від укусу павука?

Оглядати взуття.Вдягати легкий світлий закритий одяг.Намагатись уникати відвідування місць перебування отруйних павуків.

Що робити, коли вкусив павук?

За можливості запам’ятайте або сфотографуйте павука.Якщо павук вкусив у кінцівку, знерухомте її.Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.Місце укусу потрібно промити господарським милом чи обробити спиртом.На місце укусу варто накласти чисту суху пов’язку.Пийте воду або чай невеликими порціями.Якщо є аптечка, випийте одну-дві таблетки ліків проти алергії.Ні в якому разі не можна накладати джгут, розрізати ранку і відсмоктувати отруту.

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