Армія рф скинула на населені пункти Харківщини 18 КАбів з початку доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 29 липня. 887 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону ЗСУ. Від початку доби вже відбулося 99 бойових зіткнень.

Під ударами ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні військові рф скинули 18 КАБів. Били по районах населених пунктів Стариця, Лозова, Вовчанські Хутори, Малі Проходи, Ізбицьке і Приколотне.

Крім того, на Харківському напрямку російські окупанти чотири рази штурмували позиції українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Зазнали втрат та відійшли.

На Куп’янському напрямку противник тричі активно йшов на позиції підрозділів ЗСУ неподалік Стельмахівки та Піщаного. Здійснив бомбардування районів Куп’янська і Петропавлівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости