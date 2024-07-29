На Харківщині Зеленський відвідав командний пункт ССО біля Вовчанська

У День Сил спеціальних операцій Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомили в Офісі президента України.

«Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами. Дякую за хоробрість, за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших міст і сіл», – написав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости