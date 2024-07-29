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Смертельна ДТП за участю мотоцикліста під Харковом: відео зіткнення

Смертельна ДТП за участю мотоцикліста під Харковом: відео зіткнення

Напередодні ввечері у селищі Пісочин Харківського району на трасі не розминулися фура Scania та мотоцикл Kawasaki.

Відео зіткнення публікують місцеві Телеграм-канали.

На відео видно, як вантажівка, яка рухалася у бік Харкова, повертає ліворуч. Мотоцикліст, що їхав в напрямку Києва, чіпляє задню частину фури та вилітає на середину дороги.

Внаслідок аварії тяжкі травми отримав 25-річний водій мотоцикла. Постраждалий помер в лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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