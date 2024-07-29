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На Харківщині з села Курилівка з-під обстрілів вивезли двох мирних жителів

На Харківщині з села Курилівка з-під обстрілів вивезли двох мирних жителів

Сьогодні, 29 липня, правоохоронцям Харківщини вдалось вивезти ще двох жителів села Курилівка, яке нещадно обстрілюється ворогом щодня.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські сектору превенції Купʼянського районного відділу поліції провели чергову евакуацію – чоловіка та жінку вивезли на службовому автомобілі та передали волонтерам.

Надалі за допомогою волонтерів мешканців громади розмістили в безпечніших місцях на території області.

Загалом з початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади було евакуйовано понад 320 громадян.

Агентство Телевидения Новости

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