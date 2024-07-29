Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:07
Просмотров: 33

У Харкові очікується шквальний вітер: синоптики попередили про небезпеку

У Харкові очікується шквальний вітер: синоптики попередили про небезпеку

Синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища на 30 липня. У вівторок вранці та вдень по місту та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності жовтий (перший).                               

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 30 липня

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Погода по Харківщині 30 липня

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. 

Температура повітря вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 