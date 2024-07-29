У Харкові очікується шквальний вітер: синоптики попередили про небезпеку

Синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища на 30 липня. У вівторок вранці та вдень по місту та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності жовтий (перший).

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 30 липня

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Погода по Харківщині 30 липня

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 11-16°, вдень 19-24°.

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