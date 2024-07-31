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На Харківщині викрито чергову «спеціалістку», яка працювала на окупантів

На Харківщині викрито чергову «спеціалістку», яка працювала на окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 21-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час захоплення Ізюмщини збройними силами рф мешканка села Підлиман добровільно обійняла посаду «спеціаліста по екології та природнім ресурсам відділу житлово-комунального господарства Борівського територіального управління військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Колаборантка переважно займалась видачею так званої «матеріальної допомоги» від рф місцевим мешканцям, а також виконувала вказівки вищого керівництва, за що отримувала заробітну плату в російських рублях.

Наразі колаборантка переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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