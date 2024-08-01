У Харкові на Салтівці відновлюють пошкоджену обстрілами багатоповерхівку

У пошкодженій обстрілами багатоповерхівці на вулиці Героїв Праці у Харкові виконують капітальний ремонт покрівлі загальною площею 1,2 тис. кв. м.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Замість демонтованого пошкодженого покриття вже готуються покласти новий руберойд. Крім того, будуть відновлені парапети, вентиляційні канали тощо.

Також фахівці встановлюють нові металопластикові вікна. У квартирах та місцях загального користування вони замінять 40 одиниць.

Завершити всі роботи будівельники планують до кінця серпня.

Агентство Телевидения Новости