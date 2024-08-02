Поранених внаслідок удару по автобусу з людьми на Харківщини вже семеро

2 серпня близько 8:50 збройні сили рф обстріляли автобус у Дергачівській ТГ, попередньо – з РСЗВ. Поранень зазнали семеро цивільних чоловіків, їх усіх ушпиталено до лікарні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, постраждалим від 19 до 50 років.

Крім того, близько 9:30 військовослужбовці держави-агресорки завдали удару БпЛА по Золочеву Богодухівського району. Зафіксовано влучання по території дошкільного закладу, зазнали руйнувань його приміщення. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Дергачівської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости