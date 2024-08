Стрибки у висоту: Магучіх і Геращенко – у фіналі ОІ-2024

На Олімпіаді в Парижі відбулася кваліфікація у стрибках у висоту серед жінок.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко успішно подолали кваліфікаційний бар’єр, взявши висоту 1.95 м. Для Ірини це був найкращий результат у поточному сезоні.

PARIS, FRANCE – AUGUST 02: Yaroslava Mahuchikh of Team Ukraine relaxes during the Women’s High Jump Qualification on day seven of the Olympic Games Paris 2024 at Stade de France on August 02, 2024 in Paris, France. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

На жаль, Юлія Левченко не змогла підкорити планку на висоті 1.83 м і достроково припинила змагання.

Норматив для прямого виходу до фіналу Олімпіади перед початком кваліфікації становив 1.97 м. Висота 1.92 м підкорилася 14 спортсменкам, організатори ухвалили рішення підняти планку ще на 3 см, у фіналі виступлять 13 спортсменок.

PARIS, FRANCE – AUGUST 02: Iryna Gerashchenko of Team Ukraine competes during the Women’s High Jump Qualification on day seven of the Olympic Games Paris 2024 at Stade de France on August 02, 2024 in Paris, France. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

Фінал відбудеться в неділю о 20:50 за київським часом.

