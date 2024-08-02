Глибоке, Тихе та Вовчанськ – ЗСУ відбивають атаки окупантів на Харківському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 02.08.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 72. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку доби, на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Українські воїни успішно відбили чотири атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку російські війська два рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки українські оборонці відбили.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмові дії поблизу Кліщіївки та Іванівського українські воїни відбили. Ще одна атака триває біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації десять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває чотири боєзіткнення поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка. За сьогоднішній день противник скинув на Торецьк 12 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 25 спроб штурмувати українські позиції.

Агентство Телевидения Новости