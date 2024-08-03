Триває евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області

Поліція продовжує евакуювати мирних мешканців з прифронтових населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Мешканці Липецької, Циркунівської, Вовчанської, Золочівської та Куп’янської територіальних громад кожного дня піддаються обстрілам з боку рф з різних видів озброєння.

Протягом 2 серпня поліцейські Купʼянського районного відділу поліції евакуювали з території громади 11 людей.

З Вовчанської громади були евакуйовані четверо людей, Золочівської громади – семеро місцевих мешканців.

Співробітники поліції передали волонтерам евакуйованих мешканців. Які своєю чергою доставили громадян до більш безпечних місць. Евакуйованим надані речі першої потреби та тимчасове безплатне житло.

Поліція закликає громадян не наражатися на небезпеку: «Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції».

Агентство Телевидения Новости