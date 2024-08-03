ЗСУ відбили три атаки на Харківському напрямку, на Куп’янському – одинадцять

Оперативна інформація станом на 16.00 03.08.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілили у райони населених пунктів Ізбицьке та Липці. Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак – зупинено, три – продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія п’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Макіївки, Невського та Тернів. Чотири бої завершено, один – триває. Також окупанти бомбардували двома КАБами територію Серебрянського лісу та вдарили 15 НАРами у район Макіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень – зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три – продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 14 – наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного.

Агентство Телевидения Новости