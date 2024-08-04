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Через аномальну спеку у липні в Іспанії померли понад 700 людей

Через аномальну спеку у липні в Іспанії померли понад 700 людей

Аномально висока температура, що перевищує 40 градусів, спостерігається в Іспанії. Найбільше від виснажливої спеки потерпає Майорка: 1 серпня протягом одного дня там померли одразу кілька людей.

Про це повідомляє видання BILD.

60-річний чоловік набрав номер служби порятунку вранці – він відійшов на човні від берега і різко відчув нездужання. Місцеве видання Ultima Hora пише, що до моменту прибуття рятувальників він уже помер. Причиною цього, як показав розтин, стала сильна спека.

Того ж дня близько 18:00 61-річний чоловік помер у своїй машині біля будівлі колишньої бойні – це сталося за сім кілометрів від місця першої смерті. Чоловік також викликав рятувальників телефоном. За інформацією Ultima Hora, судмедексперт виміряв температуру тіла загиблого – вона становила понад 40 градусів.

За даними Інституту охорони здоров’я імені Карлоса III, лише за липень в Іспанії від спеки померла щонайменше 771 людина, більшість смертельних випадків зафіксували в останній тиждень місяця. 

Агентство Телевидения Новости

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