Внаслідок нічного удару по Чугуївському району пошкоджено шість будинків: ситуація на Харківщині за добу

За добу по Харківській області ворог застосував проти цивільних людей та цивільних об’єктів інфраструктури 16 КАБ, три ракети різного типу, один FPV-дрон.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

4 серпня 00:25 с. Піщане Чугуївського району: внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків.

19:28 Харків, Шевченківський район: удар по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.

23:00 Чугуїв: внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих.

18:02 с. Соболівка Куп’янського району: внаслідок обстрілу горіла трава.

15:22 Харківський район, Дергачівська громада: за межами населеного пункту внаслідок обстрілу горіла трава.

15:15 Куп’янськ: наслідок обстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.

14:52 Куп’янськ: наслідок обстрілу БПЛА горів будинок.

14:42 с. Приколотне Куп’янського району: за межами населеного пункту внаслідок обстрілу горіла трава.

13:05 с. Пристін Куп’янського району: внаслідок удару КАБ горіла господарча споруда.

13:05 с. Глушківка Куп’янського району: внаслідок удару ФАБ-250 горіла трава.

12:15 с. Малий Бурлук Куп’янського району: за межами населеного пункту внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 га.

Агентство Телевидения Новости