Окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку: зафіксовано 19 атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 серпня. 8930 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.

За уточненою інформацією, за 3 серпня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 106 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Локня й Миропілля Сумської області; Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області; Макіївка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Гродівка, Зоря, Воздвиженка, Птиче, Олександропіль, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости