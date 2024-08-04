Армія рф нищить Куп’янськ «Ураганами»: поліція показала евакуацію людей під обстрілами

Напередодні, 3 серпня, близько 11:25 окупанти обстріляли приватні будинки та цивільних у Купʼянську Харківської області з РСЗВ «Ураган»: сталися пожежі, дві жінки одна жінка загинула, одна зазнала поранень.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Одну з жінок знайшли вже мертвою. І тут – повторний обстріл. Поранену відвезли до лікарні, знову обстріл. Ще за пів години поліцейські знову спробували оглянути місце події – і росіяни знову накривають з РСЗВ», – написав Болвінов.

Під час евакуації пораненого неподалік на відстані кілометра тривають обстріли будівель, де розміщені органи влади та поліція. Постраждалому 52 роки, він цивільний і його встигли врятувати.

«Вчорашній день для Куп’янська був дійсно страшним – дванадцять обстрілів по центру міста протягом п’яти годин! росіяни били не лише з «Ураганів», задіяли артилерію та дрони. Ми працюємо на місцях прильотів і сьогодні», — зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости