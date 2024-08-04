У Вовчанську росія залучає до ведення бойових дій іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту

В операційній зоні ОТУ «Харків» російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону українських військ. У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

За інформацією ОТУ «Харків», у Вовчанську фіксують передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста. До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту.

У районі населеного пункту Глибоке ворог здійснив переміщення та розосередження особового складу по бойових позиціях, безуспішно намагався атакувати позиції Сил оборони.

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (рф) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень.

Ворог завдав в напрямку позицій українських військ одного ракетного та п’яти авіаційних ударів, використавши дев’ять КАБів.

Окупанти також завдали 39 ударів дронами-камікадзе та 487 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Протягом поточної доби триває чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 99 осіб.

Також в операційній зоні ОТУ «Харків» ворог втратив знищеними та пошкодженими 38 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 бойова броньована машина,1 танк11 артилерійських систем,6 автомобілів,3 одиниці спеціальної техніки,16 БпЛА.

Знищено: 56 укриттів особового складу противника та пункт зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости