На Харківщині піротехніки вилучили російський реактивний снаряд

На деокупованій території Харківської області сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт вилучили та знешкодили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С».

Про це повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

«У разі детонації такий реактивний снаряд несе величезну руйнівну силу, оскільки вже неодноразово застосовувались для завдання ударів по території Харківщини», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости