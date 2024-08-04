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На Харківщині піротехніки вилучили російський реактивний снаряд

На Харківщині піротехніки вилучили російський реактивний снаряд

На деокупованій території Харківської області сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт вилучили та знешкодили  російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С».

Про це повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

«У разі детонації такий реактивний снаряд несе величезну руйнівну силу, оскільки вже неодноразово застосовувались для завдання ударів по території Харківщини», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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