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05.08.2024 21:37
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У Харкові чотири години гасили пожежу на підприємстві

У Харкові чотири години гасили пожежу на підприємстві

Сьогодні, 5 серпня, о 16:31 на одному з харківських підприємств у Немишлянському районі розпочалася пожежа.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події було направлено п’ять пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах та автодрабину. Горіло дерев’яне облаштування споруди, що не експлуатується, на площі 600 кв. м, а також суха трава навколо неї на площі 500 кв. м.

О 16:55 вогонь вдалось локалізувати. Остаточна його ліквідація відбулась о 20:32. Постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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