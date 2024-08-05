У Харкові чотири години гасили пожежу на підприємстві

Сьогодні, 5 серпня, о 16:31 на одному з харківських підприємств у Немишлянському районі розпочалася пожежа.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події було направлено п’ять пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах та автодрабину. Горіло дерев’яне облаштування споруди, що не експлуатується, на площі 600 кв. м, а також суха трава навколо неї на площі 500 кв. м.

О 16:55 вогонь вдалось локалізувати. Остаточна його ліквідація відбулась о 20:32. Постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости