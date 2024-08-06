На Харківщині окупанти застосували 18 НАРів в районі Петропавлівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 6 серпня. Триває 895 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. З початку доби з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно противник завдав два авіаудари з використанням трьох КАБів. Цілив у райони населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. Також росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по Харкову.

На Харківському напрямку окупанти здійснили дві атаки поблизу Липців та Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог наступав у бік Синьківки та Колесниківки. Наразі одна атака продовжується. Також окупанти вдарили 18 НАРами у район Петропавлівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости