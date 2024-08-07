Це – складова протидії окупантам на Харківщині та Сумщині: військовий аналітик про події в Курській області

Координатор групи «Інформаційний спротив» та колишній військовослужбовець ЗСУ Костянтин Машовець проаналізував події, що розгорнулися на території Курської області, рф. Військовий аналітик назвав ситуацію на Судженському (Курському) напрямку складовою одного чіткого задуму (плану) ЗСУ щодо протидії противнику загалом й на Харківському, й на Сумському операційних напрямках.

Про це Костянтин Машовець написав на своїй сторінці с Фейсбуці.

На даному напрямку, протягом двох минулих діб обидві сторони дуже активно та інтенсивно застосовували увесь спектр конвенціональної зброї, включаючи бойову авіацію, а також – артилерійське та ракетне озброєння.

Окрім того, в російському прикордонні відбулась серія боїв різного масштабу та розмаху, в результаті чого ЗСУ вдалося взяти полонених.

Також, можливо стверджувати, що ЗСУ діють на двох тактичних напрямках:

у бік с. Зелений Шлях, вздовж східного берега р. Снагість;й у бік, власне, м. Суджа, вздовж дороги Р-200, північніше р. Олешня.

Події відбуваються у смузі дії угрупування військ (УВ) противника «Север», або, як зазначає військовий експерт, визначеного комплекту військ (сил) «Ленинградского военного округа» (ЛВО), які розгорнуті на території трьох російських прикордонних областей – Брянськой, Курской та Белгородской.

«Так, це саме воно зараз «вперлося» у м. Вовчанськ й намагається прорватися на тили нашого Куп’янського угрупування по дирекції Вовчанськ – Білий Колодязь – Великий Бурлук, але поки, не може, навіть, форсувати р. Вовча в районі, або в межах самого міста», – пише Машовець.

На думку аналітика, що нинішні події на Судженському напрямку, скажімо так, носять випадковий, у оперативному відношенні, характер.

«Це – явно складові одного чіткого задуму (плану) ЗСУ, щодо протидії противнику загалом й на Харківському, й на Сумському операційних напрямках», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости