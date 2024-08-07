Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:27
Просмотров: 99

У Харкові збираються вшосте проводити ХарківПрайд

У Харкові збираються вшосте проводити ХарківПрайд

Активісти руху ХарківПрайд анонсували проведення акцій у Харкові з 7 вересня по 15 вересня.

Про це повідомляється на сторінці ХарківПрайд в Фейсбуці.

«Гасло цьогорічного ХарківПрайду «Разом до рівності та перемоги», яке вже лунало на КиївПрайді 2024 та закордонних прайдах», – йдеться в повідомленні.

Організатори ХарківПрайд-2024 анонсували такі події:

7 та 8 вересня – Благодійний ПрайдФест;13 вересня – Урочисте офіційне відкриття ПрайдХабу;14 вересня – Вшанування памʼяті загиблих ЛГБТК+ військових;15 вересня – Марш ХарківПрайд.

Одночасно з подіями ХарківПрайд триватиме збір, усі кошти від якого будуть передані до благодійного фонду Волонтерська на комплектуючі для дронів для БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової та Mavic 3T для ССО на кордоні Сумщини. 

ХарківПрайд в 2022 роціПроведення ХарківПрайд в метрополітені

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 