У Харкові збираються вшосте проводити ХарківПрайд

Активісти руху ХарківПрайд анонсували проведення акцій у Харкові з 7 вересня по 15 вересня.

Про це повідомляється на сторінці ХарківПрайд в Фейсбуці.

«Гасло цьогорічного ХарківПрайду «Разом до рівності та перемоги», яке вже лунало на КиївПрайді 2024 та закордонних прайдах», – йдеться в повідомленні.

Організатори ХарківПрайд-2024 анонсували такі події:

7 та 8 вересня – Благодійний ПрайдФест;13 вересня – Урочисте офіційне відкриття ПрайдХабу;14 вересня – Вшанування памʼяті загиблих ЛГБТК+ військових;15 вересня – Марш ХарківПрайд.

Одночасно з подіями ХарківПрайд триватиме збір, усі кошти від якого будуть передані до благодійного фонду Волонтерська на комплектуючі для дронів для БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової та Mavic 3T для ССО на кордоні Сумщини.

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