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У ДТП на Харківщині постраждали водій легковика та його трирічна донька

У ДТП на Харківщині постраждали водій легковика та його трирічна донька

6 серпня о 15:00 у місті Лозова Харківської області сталось зіткнення двох автомобілів Opel Zafira, один з яких від удару перекинувся.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

35-річного чоловіка та його трирічну доньку госпіталізували до харківської лікарні. Їх стан здоров’я медики оцінюють як середньої тяжкості.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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