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Внаслідок ракетного удару по Харкову 6 серпня постраждали 12 людей: прокуратура оновила дані

Внаслідок ракетного удару по Харкову 6 серпня постраждали 12 людей: прокуратура оновила дані

Збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова 6 серпня. До медиків звернувся 36-річний чоловік. За даними правоохоронців, на цей час відомо про 12 цивільних постраждалих, серед яких 8-місячне немовля.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Напередодні ввечері до медиків звернулись дві жінки віком 39 і 55 років, які зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що 69-річна і 36-річна жінки, а також 8-місячний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Ще четверо жінок віком 50, 44, 70, 30 років та 35-річний чоловік зазнали поранень.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру – будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі. У житлових багатоповерхівках вибито вікна. Також пошкоджень зазнали понад 25 автомобілів.

Агентство Телевидения Новости

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