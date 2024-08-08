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Двох жителів Харкова покусав скажений борсук

Двох жителів Харкова покусав скажений борсук

У селі Лихове Нововодолазької громади борсук покусав двох жителів Харкова, які на той момент там перебували. Пізніше у тварини виявили сказ.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

На подвір’я мешканки села Лихове 2 серпня собака загнала борсука, який покусав двох жителів Харкова, котрі на той час там перебували. Тварину ізолювали на території домогосподарства, а наступного дня для проведення її клінічного огляду власниця будинку викликала співробітників Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини.

4 серпня власниця повідомила, що борсук захворів.

«При виїзді на місце співробітники Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини виявили у тварини клінічні ознаки сказу та провели евтаназію», – йдеться в повідомленні.

Лабораторно в загиблого борсука підтверджено захворювання на сказ.

На території села Лихове та прилеглих лісових та польових масивах введено карантинні обмеження.

Агентство Телевидения Новости

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