Окупанти обстріляли село на Харківщині: є загиблий та руйнування

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 10 серпня близько 15:40 окупанти обстріляли село Лісна Стінка Купʼянського району. Загинув 87-річний чоловік. Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння.

Попередньо, російські військові вдарили по селу з РСЗВ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости