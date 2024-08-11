На Харківському напрямку окупанти тричі штурмували позиції ЗСУ, у Вовчанську ще триває бій

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 серпня. Триває 900 доба російського вторгнення.

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 65. Найгарячіше зараз на Покровському та Лиманському напрямках.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Зарічне, Середина-Буда, Порозок, Волфине, Кружок, Михайлівське, Михальчина Слобода. З РСЗВ ворог бив по Олександрівці. Також завдав авіаційних ударів по Кияниці, Юнаківці та Сімейкиному.

На Харківському напрямку російські терористи три рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Тихого. У Вовчанську ще триває бій.

Три рази ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Поблизу Берестового та Піщаного атаки відбиті Силами оборони.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости