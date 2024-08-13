Цієї ночі над Україною було збито 30 «шахедів»

У ніч на 13 серпня 2024 року ворог атакував 2 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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