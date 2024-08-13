Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:25
Просмотров: 71

Цієї ночі над Україною було збито 30 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 30 «шахедів»

У ніч на 13 серпня 2024 року ворог атакував 2 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 